BBB 24: Yasmin Brunet mostra reencontro com Wanessa Camargo fora do reality; veja como foi

A modelo e atriz Yasmin Brunet finalmente mostrou imagens do reencontro com a cantora Wanessa Camargo fora da casa do Big Brother Brasil 24 em sua conta do Instagram. Em vídeos publicados na segunda-feira, 15, ela aparece visitando a cantora em um salão de beleza, onde Wanessa estava repaginando o visual antes da grande final do BBB - que acontece nesta terça, 16.

"Agora posso mostrar pra vocês o dia em que eu fui ver a Wanessa", escreveu Yasmin no primeiro vídeo. Ela surpreende a amiga, que estava tendo os cabelos lavados, e a abraça. No vídeo seguinte, as duas aparecem posando para fotos. Yasmin pega Wanessa no colo e comenta: "De tão leve que ela é".

Na semana passada, a dupla havia dado um spoiler do reencontro em suas redes sociais. A modelo publicou um vídeo de duas mãos entrelaçadas e marcou Wanessa Camargo. A cantora revelou o novo visual no Instagram também na segunda, 15, pouco antes dos stories de Yasmin - que, agora sim, estava liberada para mostra a reunião.