Tem receita para vencer o BBB? leia análise

O Big Brother Brasil 24 anuncia nesta terça-feira, 16, o nome do grande vencedor do reality show. E, este ano, ficar em primeiro lugar no programa vem com enorme incentivo: o maior prêmio da história da atração. Quem ganhar leva para casa R$ 2,92 milhões.

Após a eliminação de Alane neste domingo, 14, Matteus, Isabelle e Davi disputam a final do BBB 24. Mas, ao que os telespectadores e as redes sociais indicam, o prêmio já tem dono: Davi.

O motorista de aplicativo conquistou favoritismo ao longo da temporada, escapando de todos os vários paredões em que esteve e eliminando os seus adversários. Hoje, ele é o participante com maior número de seguidores no Instagram: 8,5 milhões. Leia mais sobre a trajetória do brother aqui .

Mas, afinal, o que faz de alguém o vencedor do Big Brother Brasil? Será que existe uma receita para vencer o reality? A reportagem conversou com a youtuber e apresentadora Ju Nogueira, que comenta BBB no canal Já Contei?, e o psiquiatra Daniel Martins de Barros, colunista do Estadão e autor do livro Rir É Preciso, para tentar traçar o perfil do grande campeão do programa.

Há um padrão entre os vencedores do reality?

Para Ju Nogueira, é preciso um pouco de "sorte" para vencer o programa. De todos os vencedores de todas as edições do reality, não há, exatamente, um padrão específico: tudo depende do comportamento do espectador naquele ano.

"Por muitas vezes, vimos um grande jogador, uma grande história ou um carisma irretocável", diz. Ela comenta que nem mesmo a narrativa de "perseguição", que fez parte do BBB 21, é garantia para vencer o programa.

A apresentadora considera que "ser jogador é um fator decisório para chegar à final". Tudo vai depender de como o brother "joga" com os demais participantes e com o público. "O que fortalece um grande jogador é não só sua estratégia, sua habilidade em jogar, mas, sim, as histórias que ele consegue para si a partir disso", afirma.

A "sorte" entra do lado de fora: o vencedor precisa ter atitudes alinhadas com o espectador da edição e fazer com que sua participação tenha uma repercussão positiva nas redes sociais. Nessas horas, o público não tem paciência para um "meio-termo", segundo Ju Nogueira.

"Um campeão precisa estar comprometido com o que o programa promove: entretenimento", diz. "Quem quer vencer precisa não ter vaidade e entender que, se tiver posicionamento, carisma e também sorte, poderá vencer o programa."

Vence o BBB quem atinge o equilíbrio

Diante de um cenário intenso de monitoramento como o do BBB, o psiquiatra Daniel Martins de Barros avalia o perfil do grande vencedor do reality: aquele que consegue atingir o equilíbrio. É comum que, ao lidarem com o fator das câmeras, os participantes se inibam ou se tornem completamente espontâneos. O segredo é "navegar bem nessa dupla realidade".

"Talvez os bons jogadores e os melhores vencedores consigam, justamente, viver de maneira espontânea, mas sem esquecer completamente que estão sendo filmados e suas imagens estão sendo divulgadas", afirma.

Martins de Barros diz ainda que "a pessoa que fica muito focada no fato de estar sendo filmada se torna menos espontânea e é eliminada logo". Já "a pessoa que mergulha demais nisso, 'esquece' que está sendo filmada e é completamente espontânea também começa a tomar atitudes que não tomamos".

O psiquiatra afirma também que "participantes completamente espontâneos" no BBB se esquecem dos "papéis sociais" que desempenhamos no dia a dia em nossos relacionamentos. "Temos papéis que modulam o nosso comportamento e, se a pessoa se esquece disso, ela acaba não se dando bem. Esse ponto de equilíbrio entre as duas coisas talvez seja o segredo dos melhores participantes", diz.

Por que há tanta chance de Davi ser o campeão?

Davi conseguiu arrebatar o favoritismo do público fora da casa e, conforme a avaliação de Ju Nogueira, "é indiscutível que será o grande campeão da edição". O "segredo" da trajetória do motorista de aplicativo foi conseguir permanecer como o grande assunto do BBB 24 nos 100 dias de programa.

O fato de querer jogar dentro [do reality] e jogar com o público, de não fugir do embate e de sustentar seus argumentos fez dele um personagem que há tempos não se via tão completo.

A apresentadora afirma que a construção desse "favoritismo" começou quando Davi se tornou o assunto da "primeira fofoca da casa". Na ocasião, MC Bin Laden começou a repassar, de forma distorcida, um suposto comentário do brother sobre achar que Camarotes não mereciam vencer o programa.

"Ele mostrou como se firmam amizades, alianças e, acima de tudo, como se posiciona em um jogo até o final, custe a paz que custar", diz. "Davi não economizou entretenimento e foi fiel aos seus posicionamentos do início ao fim."