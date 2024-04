Brasil marca presença forte na semana de Design em Milão; confira os destaques

Uma semana de design segue a outra, certo? Na maioria dos casos, talvez. Mas não em se tratando de Milão. Capitaneados pelo Salão do Móvel, o mais importante do cenário internacional, os eventos programados para a primavera milanesa são, de longe, os mais aguardados. Em Milão, o design faz, e acontece, em todos os lugares: tanto na feira quanto nas ruas. O que é lançado por lá acaba ganhando, em questão de minutos, páginas digitais ou impressas. E, cedo ou tarde, espaço nas vitrines de todo o mundo.

Neste ano, em sua 62.ª edição, que começa oficialmente no dia 16, e vai até domingo, dia 21, o Salone del Mobile leva aos pavilhões da Fiera Milano em Rho empresas de todo o mundo. A alternância de eventos bienais inclui, este ano, a realização da Eurocucina, mostra voltada para o segmento de cozinhas, o Salão Internacional do Banho, apresentando novas configurações para o ambiente, e ainda diversas instalações especiais.

Tudo isso sem considerar o chamado circuito Fuorisalone ou, em outras palavras, os quase 200 eventos que acontecem fora da mostra oficial e ocupam espaços, públicos ou privados, da cidade e seus arredores. "Materia Natura", o tema deste ano, apresenta uma vasta programação de exposições e eventos que exploram as múltiplas conexões entre os dois universos.

Criatividade nacional

Para onde quer que se olhe, o Brasil está bem representado. Em sua última edição, o Salão recebeu quase 308 mil visitantes. Deles, 65% dos compradores e profissionais vieram de fora da Itália. A China lidera, seguida por Alemanha, França, Estados Unidos e, empatados em quinto lugar, Espanha e Brasil - o que coloca o País como o de participação mais destacada e crescente entre os latino-americanos.

A representação brasileira no Salão do Móvel ocorre no âmbito do Brazilian Furniture Project, uma iniciativa da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Por lá, além dos lançamentos de grandes marcas, são apresentados projetos desenvolvidos por designers brasileiros conectados a fabricantes nacionais. Neste ano serão oito empresas nacionais com espaço expositivo e uma mostra que apresenta peças desenvolvidas em colaboração entre 22 marcas e mais de 40 designers nacionais por meio do programa.

Circuito FuoriSalone

Marcando presença também no circuito FuoriSalone, o projeto apoia e participa de ações exclusivas que ocorrem na cidade. Um destaque é a "Coccoloba - Brazilian Exhibition", uma mostra da ApexBrasil que reúne o trabalho de 53 empresas e designers brasileiros. Caso da marca Oiamo Design, do gaúcho Tiago Braga, que participa desta exibição e também apresenta o projeto Fio das Águas, feito em colaboração com um coletivo de artesãs redeiras do Sul do Brasil, na prestigiada exposição Isola Design Festival.

Uma das atrações mais aguardadas do circuito FuoriSalone é a Alcova, mostra que reúne - sempre em espaços emblemáticos da cidade - a produção de designers contemporâneos do mundo todo. O arquiteto e designer catarinense Giacomo Tomazzi faz sua estreia por lá. A cadeira Sol, desenhada por ele, está na exposição Animinz, que levará ao espaço criações feitas por um coletivo de designers independentes.

"As exposições reforçam os caminhos que tenho tomado profissionalmente ao experimentar outras linguagens e materiais. Desde o ano passado, venho trabalhando em diferentes combinações como, por exemplo, o vime e a palha de seda com o aço inox, fibra de carnaúba e couro de fibra de abacaxi com metal", conta Tomazzi, que também faz parte da mostra Coccoloba - Brazilian Exhibition.

Outra exposição que reúne nomes consagrados do design nacional e profissionais em ascensão é a Piloto Milano, com curadoria de Ricardo Gaioso. Em sua primeira edição, a mostra faz um recorte do morar nestes tempos. Entre os designers que terão suas peças em exibição em um edifício histórico da Piazza Tricolore estão Patricia Anastassiadis, Ronald Sasson, Guilherme Wentz, Leonardo Lague, Paola Vilas e Melina Romano.

Arca de Noé

Celebrado mundo afora, o Estúdio Campana ganhou o documentário We The Others, que conta a trajetória dos irmãos Fernando e Humberto Campana. A obra, assinada por Francesca Molteni e Maria Cristina Didero, tem estreia prevista para o dia 18 na Triennale de Milano e aborda o pioneirismo da dupla no mundo do design e das artes e suas iniciativas sociais. Nome de peso do design mundial, Humberto Campana também lança nesta edição, em parceria com a Citco, a banheira Arca, uma peça de visual impactante inspirada na Arca de Noé.

Com os brasileiros em alta na semana de design, a Ornare, marca de mobiliário sob medida de alto padrão, programou a inauguração de sua primeira flagship em Milão. A marca brasileira vai ocupar um espaço no Palazzo Gallarati, no famoso quadrilátero della Moda na Via Manzoni, região onde estão marcas reconhecidas pelo padrão de qualidade elevado. Sinal de que o Brasil ainda vai aumentar - e muito - sua participação nesta e nas próximas edições do Salão.