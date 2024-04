PMDF investiga dois pacotes suspeitos no aeroporto de Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) investiga dois pacotes suspeitos localizados na manhã desta terça-feira (16) nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. Homens do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal também estão no local, que foi isolado.

De acordo com o major da PMDF Michello Bueno, os artefatos encontrados mais cedo, envoltos em fita, chegaram a passar pelo scanner do Batalhão de Operações Especiais, mas o resultado foi inconclusivo. Com isso, os pacotes serão detonados.

“A gente não sabe o que é ainda. Foram encontrados dois objetos envoltos em fita. Foi passado o scanner, o robô da polícia militar, com o material de operações especiais, mas foi inconclusivo. Eles vão explodir agora.”

Ainda segundo o major, o aeroporto segue funcionando normalmente. Dados da Inframerica, concessionária que administra o terminal, mostram que não há atrasos ou cancelamentos nos voos previstos para esta sexta-feira.

*Colaborou Gabriel Brum, da Rádio Nacional.