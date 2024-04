Criança de 4 anos é localizada sozinha às margens de rodovia Federal em Goiás

Policiais Rodoviários Federais de Goiás resgataram uma criança caminhando sozinha pela Rodovia Presidente João Goulart (BR-153) no trecho que liga Uruaçu a Porangatu, na região norte do Estado. O menino de 4 anos não apresentou nenhum ferimento e foi entregue pelos agentes aos responsáveis ainda no domingo, 14, quando a situação ocorreu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da corporação realizavam patrulhamento na região quando viram uma criança caminhando sobre a faixa de rodagem da rodovia. O local é caracterizado por tráfego em alta velocidade, segundo os policiais.

Após identificada a vulnerabilidade da situação, os agentes interditaram imediatamente o trânsito de veículos, resgataram o menino e iniciaram uma busca nas imediações pelos responsáveis do menor. Pouco tempo depois, em conversas com moradores da região, os pais da criança foram localizados.

Segundo os policiais, os responsáveis ficaram abalados quando souberam o local onde o menino estava e o risco iminente de um atropelamento. A criança conseguiu sair da casa onde mora, poucos metros de onde foi localizada, sozinha, descalça e de fralda.

A PRF não julgou necessário o acionamento do Conselho Tutelar já que o episódio não foi caracterizado como maus tratos por parte dos pais e sim, como um incidente.

"Segundo informações prestadas por vizinhos, a criança é bem cuidada por seus genitores, que não conseguiram explicar o porquê dela ter conseguido sair de casa, sem que a família percebesse", disse a Polícia em nota.