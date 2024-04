A dupla como John Lennon e Paul McCartney deixou de existir com o fim dos Beatles e a morte de Lennon - mas homenagens são sempre bem-vindas. É o que fizeram, de certa forma, Sean Ono Lennon e James McCartney, os filhos dos músicos. Amigos de longa data, eles lançaram recentemente a música, que compuseram juntos. Ouça a faixa:

Trabalhando em novos lançamentos, James McCartney já tem dois EPs e dois álbuns, o último de 2016. Ele já contribuiu em canções de Paul e de sua falecida mãe, Linda McCartney. Sean Ono Lennon também tem trabalhos solo, além de projetos coletivos. Em março, ele ganhou um Oscar por ter produzido War Is Over!, vencedor de melhor curta de animação, inspirado na música homônima escrita por John Lennon e Yoko Ono.

Paul McCartney divulgou o lançamento do filho em seu Facebook. "Meu filho James lançou uma nova música chamada Primrose Hill - confira! E muito amor para Sean Ono Lennon, que co-escreveu a música", publicou o músico.

Em seu Instagram, James lançou um concurso, pedindo para que casais compartilhem, até 19 de abril, vídeos que capturem a essência do amor e do romance em seus lugares favoritos, usando Primrose Hill de fundo. Os vencedores terão a oportunidade de aparecer no videoclipe da música.