'BBB 24': Matteus e Isabelle vão ficar juntos? Casal responde aos fãs

O casal da reta final do, formado por Matteus, que ficou em segundo lugar, e Isabelle, em terceiro, se encontrou fora da casa e respondeu sobre o futuro do relacionamento dos dois, mas sem dar grandes expectativas aos fãs. Os dois ficaram pela primeira vez durante a festa do top 5, na quinta-feira, 11, depois do show de Lulu Santos.

Matteus começou agradecendo: "Obrigado por nos acompanharem. Não foi fácil conquistar essa Cunhã", brincou. Entretanto, ele não deu certeza sobre o futuro do relacionamento dos dois. "Vamos ver quais serão as próximas partes da nossa história [..] é algo muito especial que a gente construiu lá dentro da casa."

Em seguida, Isabelle também agradeceu ao carinho dos fãs e confirmou a fala de Matteus: "A gente tem muita coisa para viver, para fazer, mas vamos nos encontrar, vai ter uma conversa e [vamos] atualizar vocês".