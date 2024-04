Do BBB para o Túnel do amor: Vanessa Lopes entra em reality de relacionamento da globo

A ex-BBB 24 Vanessa Lopes, que também é influenciadora nas redes sociais, fará parte de uma das duplas na nova temporada de, reality transmitido no Globoplay e no Multishow, a partir do dia 22 de abril. O programa foi gravado no final de 2023, e é apresentado por Ana Clara.

O Túnel do Amor é dividido em dez duplas: a influenciadora do mundo da maquiagem, Priscila Caliari, se une a Vanessa Lopes. As duas devem escolher o par perfeito uma para a outra, separadas entre as duas casas que configuram o reality: a Solar e a Grafite. Entre os encontros dos casais, algumas dinâmicas podem ser utilizadas pelos participantes para atrapalhar ou ajudar sua dupla a encontrar a pessoa ideal.

"Eu tenho certeza de que o público vai adorar essa temporada, está muito diferente e ainda mais ligada nas relações entre as pessoas. A premissa do reality é mostrar as amizades e as relações que os participantes constroem dentro da atração", contou Ana Clara em comunicado à imprensa.

Outros participantes do Big Brother, de edições anteriores, também fazem parte de Túnel do Amor: o ex-BBB 20, Daniel Leinhardt, e a ex-BBB 22, Larissa Tomásia, farão pares com Gabrielle Arcanjo e Alícia Cavalcanti, respectivamente.

O reality estreia no dia 22 de abril e conta com 20 episódios, disponibilizados no Globoplay em levas de cinco episódios a cada segunda-feira, e no Multishow, em que terá uma exibição diária.

Vanessa Lopes no Big Brother

A influenciadora entrou para o grupo dos camarotes no Big Brother Brasil 24. Ela desistiu do programa no dia 19 de janeiro, e contou em entrevista ao Fantástico que passou por um quadro psicótico agudo dentro do reality. "Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que estava acontecendo lá fora no programa, medo que estava acontecendo dentro do programa", disse.