Matteus, do 'BBB 24', é presenteado com dois cavalos pelo diretor da novela 'O Clone'

Matteus, que conquistou o segundo lugar dona última terça-feira, 16, foi presenteado por Jayme Monjardim, diretor da novela, da Rede Globo. Antes mesmo da final do reality, o gaúcho já havia ganhado dois cavalos.

O cineasta divulgou o presente ao estudante de engenharia em suas redes sociais antes da final do BBB 24. "Matteus, que você tenha muita sorte no dia de hoje na final do BBB, que esse presente que estou lhe dando sirva para você começar sua linda criação de cavalo crioulo, essas duas potras, são com todo meu carinho".

"Viva o Rio Grande do Sul, independente do resultado de hoje você já é campeão. Conte comigo [...] Viva o cavalo crioulo! Viva sua passagem pelo BBB! Sucesso sempre", finalizou.

Jayme já havia expressado sua torcida pelo gaúcho e afirmado que Matteus possui um coração bom.