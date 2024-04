Lucas Buda fala sobre possível reconciliação com ex-mullher Camila Moura

Depois da final do BBB 24, na noite desta terça-feira, 16, o ex-participante do programa Lucas Buda deixou no ar uma possível reconciliação com a ex-mulher Camila Moura. "A gente está conversando. Seguindo a vida. Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida", disse o brother em entrevista à

O professor também falou sobre a vida após sua saída da casa. "Quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros. A gente tem que tocar a vida pra frente. Recebi muito carinho, mas muito hate também. Big Brother mexe muito com a cabeça das pessoas", continuou. Buda disse que está recorrendo a acompanhamento psicológico desde que deixou a casa e destacou a importância de terapia "para todo mundo".

O ex-BBB contou à revista que ainda não se encontrou com a ex-mulher pessoalmente. "Ainda não bateu agenda, mas a gente está conversando", contou, sem descartar a possibilidade dos dois reatarem.

Buda contou também que foi exonerado do cargo em que trabalhava antes de entrar na casa. "Quando a gente entra no Big Brother, a gente sabe das faltas. Estou lá no processo de exoneração", explicou ele, que disse acreditar na possibilidade de reverter a situação.