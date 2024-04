Luta pela vida! Gato se agarra a carro durante enchente

Nesta quarta-feira (17), após fortes tempestades atingirem a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, um gato ficou agarrado na maçaneta de um carro enquanto lutava pela vida. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o animal se segurando no veículo parcialmente submerso pela enchente momentos antes de um socorrista salvá-lo.



Em apenas um dia, foram 254 milímetros de chuva, o equivalentes às precipitações que o país costuma receber em dois anos. O temporal histórico inundou as pistas do aeroporto internacional e grandes quantidade de água invadiram shoppings de luxo, estações de metrô, entre outros pontos. Segundo a imprensa local, as chuvas são as mais fortes desde 1949.



Além dos Emirados, Paquistão, Afeganistão e Oman foram atingidos pelas tempestades que nos últimos dias, de acordo com autoridades, já causaram a morte de mais de 150 pessoas na região.

Não Sabia que Dubai Alagava dessa forma pic.twitter.com/XqXfiWRHw0 — Luizinho.4i20☭ (@4i20Luizinho) April 17, 2024