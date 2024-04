Bombeiro atira em passageiro que pulou catraca do Metrô na Luz, no centro de SP

Ferido foi encaminhado para atendimento na Santa Casa. Secretaria da Segurança diz que disparo ocorreu após luta corporal entre o agente e o homem dentro da estação

Um passageiro foi atingido por um disparo de arma de fogo na tarde desta quarta-feira, 17, na Estação da Luz, região central de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o autor do tiro é um bombeiro militar que viu quando o passageiro teria pulado a catraca do local. O disparo ocorreu após uma briga entre os dois, de acordo com o relato da pasta do governo.

Em nota, a Secretaria disse que por volta das 16h o bombeiro passava pelo local e viu o passageiro pulando a catraca. "O bombeiro tentou intervir e entrou em luta corporal com o indivíduo, que acabou baleado na perna. O próprio policial, com o apoio das equipes e da ambulância do Metrô, socorreu o passageiro à Santa Casa", disse.

De acordo com uma testemunha do caso ouvida pela reportagem, o agente estava à paisana quando interceptou o homem que pulou a catraca. Uma discussão se seguiu entre os dois.

O agente sacou a arma e a testemunha ouviu um disparo. Ela diz que não viu o momento do tiro pela posição onde estava. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), informou a SSP.