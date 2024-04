Matteus E Isabelle falam sobre relacionamento no 'Mais Você': 'é nítido que tem química'

Matteus e Isabelle, que ficaram em segundo e terceiro lugar no BBB 24, participaram do programa Mais Você na quinta-feira, 18. Os colegas de confinamento, que se tornaram um casal no final do reality, explicaram algumas estratégias de jogo e falaram sobre o futuro do relacionamento.

Ana Maria Braga conversou com Matteus sobre os presentes que o gaúcho vem recebendo após sair do programa. Emocionado, ele chorou ao falar sobre os cavalos que ganhou, presente do cineasta Jayme Monjardim. "Ganhei na loteria", disse. "É uma benção que estou recebendo".

Isabelle também falou mais sobre a sua cultura, especialmente sua relação com Parintins.

"Falei com algumas pessoas em Parintins e eles falaram que toda vez que eu ia ao Paredão, isso gerava renda para eles", contou. Ela também explicou que Cunhã-Poranga significa "mulher bonita" em tupi-guarani, e mostrou mais da tradição do boi-bumbá.

Relacionamento entre Matteus e Isabelle

Eles também falaram sobre o envolvimento romântico que surgiu entre os dois no final do programa. Segundo o casal, eles não tiveram tempo para refletir sobre o futuro do relacionamento - e a distância geográfica entre o gaúcho e a amazonense.

"Temos uma amizade muito legal", disse Isabelle. "Mas eu já convidei ele para fazer uma imersão na Amazônia, andar de canoa comigo".

"Foram 100 dias muito intensos", ressaltou Matteus. "Nós moramos em extremos totalmente diferentes, mas isso não implica tanto. Mas eu estava em uma realidade totalmente diferente da que estou vivendo agora".

"A gente vai ver, acalmar a cabeça e vamos ter a oportunidade de conversar. É nítido que a gente tem uma química", completou.

A Cunhã também explicou por que eles demoraram algumas semanas para se envolver. "Pensei na dinâmica do jogo, porque ele era um alvo para mim", contou. "E eu tinha respeito por tudo que ele viveu com [a Deniziane].

"Mas ele conversou comigo e ficou tudo claro. Como resiste com esse homem maravilhoso?", brincou.

Semelhança entre Matteus e ex de Isabelle?

Após a conversa sobre relacionamento, Ana Maria Braga exibiu uma foto de um ex-namorado de Isabelle. "[Terminei] muitos anos atrás", comentou a Cunhã.

"Você viu que parece com você?", perguntou a apresentadora para Matteus, enquanto a amazonense ria.

Estratégias de jogo

A apresentadora também mencionou a relação de Isabelle com Davi, uma amizade que durou todo o programa. Para a amazonense, o baiano era como um irmão mais novo.

Ana Maria também questionou a Cunhã se ela acredita que chegaria na final mesmo sem a aliança com Davi. "Cada um tinha a sua torcida. Acho que fui importante para ele e ele foi importante para mim", respondeu.

Para o gaúcho, a estratégia de jogo rumo ao segundo lugar foi baseada na adaptação. "Acredito que eu joguei o tempo inteiro, fui coração. E fui tentando me adaptar", contou o gaúcho.