Novo robô humanoide da Boston Dynamics faz contorcionismos dignos de 'O Exorcista'

Um dia após anunciar a "aposentadoria" de seu famoso robô Atlas, conhecido por dar piruetas e fazer parkour, a Boston Dynamics anunciou a nova versão de sua máquina humanoide. Com juntas capazes de girar 360º, o robô agora é totalmente elétrico, abandonando de vez os mecanismos hidráulicos.

Devido ao seu novo design, a empresa afirma que o robô é capaz de realizar uma amplitude de movimentos muito maior que seu antecessor e superar os limites da movimentação humana. No vídeo de apresentação, o robô aparece deitado e se levanta realizando um contorcionismo inumano, o que fez algumas pessoas descrevem-no como "perturbador".

"Projetamos a versão elétrica do Atlas para ser mais forte, mais hábil e mais ágil", afirmou a companhia, em nota. "O Atlas pode se parecer com a forma humana, mas estamos equipando o robô para se mover da maneira mais eficiente possível para completar uma tarefa, em vez de ser restringido por uma amplitude de movimento humana. O Atlas se moverá de maneiras que excedem as capacidades humanas."

A Boston Dynamics afirma também que o robô dá continuidade às habilidades alcançadas pela versão anterior, como levantar e manobrar objetos, e que suas novas variações de garras o preparam para diferentes tipos de ambientes industriais.

Ainda sem previsão de lançamento comercial, o novo Atlas será testado com um pequeno grupo de clientes "nos próximos anos", começando pela fábricas automotivas da Hyundai, que adquiriu a Boston Dynamics em 2021.

Confira o vídeo aqui

Futuro inevitável

A corrida pelo mercado de robôs humanoides vem se acirrando com a rápida entrada de novos competidores. Só no último mês, a companhia chinesa Unitree anunciou um robô que, segundo ela, bateu recorde de velocidade em corrida à pé. Já a companhia israelense Mentee Robotics apresentou um modelo voltado aos ambientes domésticos equipado com inteligência artificial criado em menos de dois anos.

Nem mesmo a Apple deve ficar de fora do segmento: após desistir de seu projeto de carros autônomos, a gigante americana está se preparando para investir no setor de robótica, testando internamente diferentes tipos de robôs para o ambiente doméstico.