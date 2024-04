Boninho para Matteus: 'Cara, você é uma graça. Superbacana'

Boninho fez uma live em seu Instagram nesta quinta-feira, 18, elogiando Mateus por sua participação no. "Cara, você é uma graça. Você foi superbacana", disse o diretor da Globo, destacando a postura entusiasmada do concorrente.

Matteus encerrou sua participação no BBB 24 conquistando o segundo lugar com 24,5% dos votos do público. Durante sua estadia no programa, ele demonstrou habilidade estratégica, vencendo cinco provas do anjo e garantindo múltiplas imunidades. Além disso, Matteus foi o último líder do reality, o que consolidou sua posição nos últimos momentos do jogo e contribuiu para sua chegada até a final do programa.

Também durante a transmissão ao vivo, o diretor revelou que ao escolher colocar Beatriz no BBB 24 teve o objetivo de desafiar os demais participantes, esperando que eles reagissem de maneira similar a outro concorrente, Nizam, que, frequentemente, pedia que ela se calasse. "Só botei ela porque achei que todo mundo fosse fazer o que Nizam fez, mandá-la ficar quieta e calar a boca", explicou Boninho.

Ao encerrar a live, Boninho deu um conselho aos ex-participantes: "Se cuidem, toquem suas vidas e cuidem de vocês. Parabéns! Vocês fizeram um Big Brother mega bacana porque se jogaram. Quando a gente convida as pessoas, não tem preferidos, tem escolhidos, e vocês foram escolhidos. Aproveitem e curtam isso com inteligência".