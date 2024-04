Carla Madeira, autora de 'Tudo é Rio', participa de bate-papo gratuito em SP; saiba mais

A autora do best-seller, Carla Madeira estará no bate-papo gratuito Tudo é Palavra com Andrea del Fuego e Alexandre Vidal Porto, autores de, respectivamente, no sábado, 20, na Livraria da Tarde, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Os três escritores também vão autografar seus livros.

A mediação do bate-papo, que começa a partir das 16h, será feita por Luciana Gerbovic.

Nas redes sociais, a livraria anunciou que as senhas limitadas para autógrafos ficarão disponíveis entre as 14 e 15h. Cada senha dará direito a um autógrafo.

Bate-papo Tudo é Palavra com Carla Madeira, Andrea del Fuego e Alexandre Vidal

- Quando: Sábado, 20 de abril, a partir das 16h

- Onde: Livraria da Tarde (Rua Cônego Eugênio Leite, 956, Pinheiros - São Paulo)

- Para pegar um autógrafo: Senhas distribuídas entre as 14 e 15h

- Evento gratuito