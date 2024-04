Técnico de informática morre após ser incendiado; mulher é suspeita

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do técnico de informática Antonio Carlos Ramos, de 41 anos, que teve o corpo incendiado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A vítima ficou internada por 10 dias no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na quinta-feira (18). Ele foi enterrado neste sábado (20), em Paciência.

De acordo com familiares da vítima, a companheira de Antonio, Marcela Souza, seria a responsável pelo crime. A mulher, que trabalha no Centro de Operações da Prefeitura do Rio para a CET-Rio, estaria foragida.

Por meio de nota oficial, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande). Agentes da distrital realizam diligências e ouvem testemunhas para apurar a autoria do crime.