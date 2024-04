Rodrigo Simas fala sobre 'difícil' cena de morte de José Venâncio em 'Renascer'

A morte de José Venâncio, personagem de Rodrigo Simas no remake de Renascer, é um marcante momento na novela. O capítulo vai ao ar na próxima segunda-feira, 22, e o ator revelou ao Gshow como foi gravar essa cena.

Na trama, Venâncio, que está acompanhado de João Pedro (Juan Paiva) quando é morto a tiros. Quem atira é Egídio (Vladmir Brichta), que arma a tocaia para se vingar de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Para Simas, a sequência foi "difícil e trabalhosa". "Não fizemos as cenas em ordem cronológica, viajamos para gravar na serra do Rio de Janeiro, mas conseguimos nos divertir", contou.

"Já havia morrido em cena uma vez, mas nunca tinha gravado dentro de um caixão. Sempre me perguntam se fiquei com aflição ou tive algum desconforto, mas não. Fiquei zero agoniado e tenso, pelo contrário", continuou. "Estava confortável e ainda fecharam o caixão por alguns segundos. Em alguns momentos tinha vontade de rir durante os ensaios".

Ele também elogiou seu parceiro de cena, Juan Paiva. Segundo Rodrigo, o colega é "uma pessoa admirável e um dos melhores atores da geração".

Na novela, Venâncio faz par romântico com Buba, personagem de Gabriela Medeiros. A vida da personagem tem uma reviravolta após a morte do companheiro.