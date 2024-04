Davi faz post para Mani, que dá unfollow no vencedor do 'BBB 24'

Davi, vencedor do BBB 24, fez um post na madrugada deste domingo, 21, dizendo que amava Mani Rego. Foi a primeira vez que ele publicou uma foto deles juntos em seu feed. Desde que a vitória no Big Brother Brasil crescem os rumores de que eles estariam separados.

"Mani, meu 'LuLu', eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando", escreveu Davi.

Boatos sobre o término entre Davi e Mani surgiram nos últimos dias e tomaram força quando a irmã dela, Fabianna Rego, deu 'unfollow' no campeão do BBB no Instagram. Na manhã deste domingo, 21, Mani também já não seguia mais Davi.

Em um post publicado no sábado, 20, Mani reclamava de saber apenas sobre o status de seu relacionamento por meio de entrevistas.

O post de Mani Rego

"Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado.

O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar.

Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nos nossos gestos. Gratidão".

Durante o programa, ele se referia a Mani como "esposa" e dizia que era "casado". Agora, em suas falas, ela surge como "namorada".

Na sexta, 19, Davi postou um vídeo dizendo que já tinha se encontrado com Mani, e afirmava que sua agenda estava muito apertada, cheia de compromissos. Sua mãe também já tinha falado sobre o reencontro dos dois, depois da vitória de Davi no BBB. Na madrugada de sábado, ele publicou um vídeo pedindo que as pessoas parassem de falar da vida dele e disse: "A minha vida eu resolvo".

Festa de Davi em Salvador e Fantástico

"Quando um ganha todos ganham", disse Davi em um vídeo publicado nos stories por volta das 7h deste domingo, 21. Ele falava sobre o fato de ser nordestino e de ter sofrido no BBB, e convidava todos a participar de uma festa que será promovida em Salvador, no Campo da Pronaica, a partir das 16h.

Neste domingo ainda, Davi estará no Fantástico. A Globo exibe uma entrevista com o vencedor do BBB 24.