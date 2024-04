Isabelle volta para casa Depois do BBB 24: 'Grande chuva de bênçãos'

Isabelle chegou ao aeroporto de Manaus no último sábado, 20, onde foi recebida por uma multidão de fãs. Mesmo debaixo de chuva, a ex-sister do BBB24 interagiu e brincou com os fãs. Depois, seguiu em uma carreata pelas ruas da capital amazonense. A agenda de eventos também incluiu uma cerimônia no Teatro Amazonas.

Em suas redes sociais, Isabelle compartilhou sua gratidão e emoção com a recepção calorosa que recebeu em sua terra natal. "Foi tudo muito lindo, desde minha saída do Rio de Janeiro encontrei com pessoas no aeroporto e no avião. Depois a programação aqui de Manaus, com o aeroporto lotado de gente e nossas duas torcidas (torcida do Boi Garantido e do Caprichoso, rivais dentro do Festival de Parintins), mesmo debaixo de chuva. Uma chuva de bençãos. E no teatro Amazonas foi lindo, lotado de pessoas. Estou muito grata", afirmou a ex-BBB.

Neste domingo, 21, Isabelle tem mais eventos programados, incluindo uma comemoração em Parintins. O prefeito da cidade, Frank Bi Garcia, convidou a população para a festa, destacando a importância de Isabelle como embaixadora do Festival de Parintins. "Convidamos a todos para que possamos fazer uma grande recepção e mostrar todo o nosso reconhecimento à verdadeira embaixadora do Festival de Parintins. Isabelle engrandeceu nossa Parintins, exaltou nosso Festival e demonstrou muito orgulho de nosso povo. Agora é hora de festejarmos sua chegada!".