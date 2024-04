Davi escreve novo texto para Mani e pede perdão: 'Quero muito te falar isso pessoalmente'

O campeão do BBB 24, Davi Brito, publicou mais um texto para Mani Reggo neste domingo, 21. Na postagem, ele pediu perdão para a companheira e declarou que ainda está "tentando entender as coisas".

"Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também.. Ainda tô tentando entender as coisas. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é", escreveu .

"É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo".

No texto, ele agradece o apoio da ex-companheira enquanto ele estava no programa. "Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe. Eu tô sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta pra casa", escreveu.

"Você merece tudo de mais lindo na vida", finalizou. "É só amor que desejo pra você".

Boatos sobre o término entre Davi e Mani surgiram nos últimos dias e tomaram força quando a irmã dela, Fabianna Rego, deu 'unfollow' no campeão do BBB no Instagram. Na manhã deste domingo, 21, Mani também já não seguia mais Davi.

Em um post publicado no sábado, 20, ela reclamava de saber apenas sobre o status de seu relacionamento por meio de entrevistas.