Giovanna Pitel mostra como era o cabelo antes da transição capilar

Quem via Giovanna Pitel exibindo seus cabelos cacheados (ou a sua famosa touca de cetim) na casa do Big Brother Brasil 24 não podia nem imaginar que a ex-BBB já teve os cabelos bem lisos. A alagoana, de 24 anos, contou aoque alisava o cabelo desde criança e que, só depois de adulta, em 2019, resolveu fazer a transição para voltar com as madeixas cacheadas.

"Alisei os fios muito nova, com 9 ou 10 anos. Não tinha nenhuma memória de como eram. Cabelo cacheado era sinônimo de bagunça, sujeira. A sociedade leva as pessoas a acreditarem nisso. A minha mãe também via por essa perspectiva", contou a jovem para a publicação.

Pitel relembrou na entrevista que passou por uma trajetória de não aceitação de seus cabelos naturais, além de medo, insegurança e baixa autoestima. Ela também contou que foi durante a faculdade de Serviço Social que ela abriu os olhos para sua história. "Parece que pe só um cabelo, mas precisei me impor até para isso", disse.

Durante quatro meses, Pitel deixou seu cabelo crescer sem recorrer aos alisamentos. Até que decidiu fazer big chop, um corte que retira todas as partes alisadas do cabelo e que marca o fim da transição capilar.

A ex-BBB conta que, quando assumiu seus cachos, passou a ouvir comentários negativos do tipo: "você não vai arrumar esse cabelo?"; ou que o cabelo dela é muito alto e volumoso.