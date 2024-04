'Renascer': Augusto ganha espaço na novela e ajuda Buba depois da morte de José Venâncio; confira

Os próximos capítulos de 'Renascer' marcam mais uma tragédia na família do protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira). A morte de um personagem do núcleo principal da novela de Bruno Luperi irá sacudir a história, dando destaque a José Augusto (Renan Monteiro), que viverá uma nova fase ao lado de Buba (Gabriela Monteiro).

De acordo com as sinopses divulgadas pela Globo, a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas), esperada há certo tempo no folhetim, acontece no capítulo da segunda-feira, 22. De tocaia, Egídio (Vladimir Brichta) atira contra o carro de João Pedro (Juan Paiva), atingindo Venâncio. Gravemente ferido, ele luta contra a morte, mas não resiste. Zé Augusto atesta a morte do irmão.

Buba vai passar por um período difícil ao saber da morte do amado. Augusto vai para o Rio de Janeiro amparar a cunhada, e pede para que ela ainda não revele a Inocêncio sobre a falsa gravidez. Mulher trans, Buba estava insatisfeita com a farsa e não queria mais esconder sua identidade. Ela havia confrontado Venâncio, pedindo para que revelasse a verdade para o sogro - mas ele morreu antes que pudesse fazê-lo.

Em cenas que devem ir ao ar no capítulo de quinta-feira, 25, Augusto diz para Buba que a gravidez pode confortar Inocêncio no momento de luto, e tenta convencê-la a dizer que o filho que Teca (Livia Silva) espera é de Venâncio. Nesse meio tempo, Eliana revela a José Inocêncio que Buba não está grávida.

Na sexta, 26, Augusto e Buba levam Teca para a fazenda e conversam com o patriarca. As duas decidem ficar na fazenda, enquanto uma série de desconfianças paira sobre a família nas próximas semanas.

A história de Buba terá novidades. Na versão de Luperi, a personagem vai reencontrar os pais após muitos anos e contar que é uma mulher trans.

Quem é José Augusto em Renascer?

José Augusto, personagem de Renan Monteiro, é o primogênito de Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira). Ele é irmão de João Pedro, José Bento (Marcello Melo Jr.) e José Venâncio. Na trama, ele foi para Salvador para se dedicar aos estudos e formou-se em medicina, sempre em busca de agradar o pai.

O personagem carregou alguns segredos, revelados ao longo do folhetim: ele foi traído pela esposa, teve seu diploma de médico ameaçado de cassação e ainda se descobriu infértil.

José Augusto e Buba vão se envolver em Renascer?

Assim como na novela original de 1993, Augusto e Buba vão se aproximar depois da morte de Venâncio, e acabarão vivendo um relacionamento. Na novela original, os dois se casam, o que deve acontecer também na atual versão.

Quem era José Augusto na Renascer original, de 1993?

Na versão de Benedito Ruy Barbosa, o personagem foi interpretado pelo ator Marco Ricca.

A trajetória de Augusto, com acusações graves sobre sua prática médica, era semelhante na Renascer de 1993. A novidade criada por Luperi, em seus esforços para modernizar a trama, é a infertilidade do personagem.