'Buba e Venâncio': Gabriela Medeiros comenta morte em 'Renascer' e mostra playlist especial

A morte de José Venâncio, personagem vivido por Rodrigo Simas na atual versão de, causou a mesma comoção nos telespectadores que a novela original, em 1993. Nos próximos capítulos do folhetim de Bruno Luperi, o luto será sentido por vários personagens, principalmente por Buba. Par romântico de Simas na novela, a atriz Gabriela Medeiros compartilhou em seu Instagram uma mensagem para o amigo e mostrou uma playlist especial, com músicas que inspiraram sua preparação e acompanharam seu trabalho na novela.

"E assim se encerra esse ciclo tão lindo, desse personagem que significa um turbilhão de sentimentos para a Buba. Venâncio simboliza aquela paixão avassaladora, que invade nosso peito, nossos pensamentos, que permeia em nossa mente o dia todo", escreveu a atriz, na legenda de um vídeo com cenas do casal.

Ela então agradece a Simas por ter sido "um companheiro de cena tão amigo e tão sincero". "Cresci e aprendi muito contigo durante esse processo. Você marcou meu primeiro trabalho, e sou feliz de ter sido você essa pessoa... Amo-te, amigo", completou.

Confira a postagem completa aqui .

A playlist criada por Gabriela para Buba e Venâncio, compartilhada pela atriz nos stories, conta com quase 100 faixas. Também nos stories ela destacou Drão, de Gil.

A lista começa com a música Baby, de Gal Costa e Caetano Veloso, passando por trabalhos de artistas nacionais e internacionais de diversas gerações: Tribalistas, Tim Maia, Tim Bernardes, Rita Lee, Djavan, Liniker, Paramore e Harry Styles são alguns dos nomes. Confira aqui .

Como foi a morte de José Venâncio?

Em cenas que foram ao ar no capítulo de segunda-feira, 22, José Venâncio (Simas) e João Pedro (Juan Paiva) estavam no carro quando Venâncio foi atingido por uma bala de espingarda do coronel Egídio (Vladimir Brichta), que tinha o objetivo de matar João.

O irmão levou Venâncio para a casa do pai, mas ele não resistiu aos ferimentos. José Inocêncio (Marcos Palmeira) se comoveu com a perda e o corpo de Venâncio foi velado no local.