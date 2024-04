A artista Linn da Quebrada usou suas redes sociais para anunciar uma pausa em sua carreira para tratar de uma depressão. "Para estar diante das câmeras e nos palcos de forma plena, é preciso estar com saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar", diz a nota publicada na terça-feira, 23, divulgada no perfil da artista.

A equipe da ex-BBB ainda afirmou que a depressão já faz parte de vida da artista há alguns anos.

A nota também orienta os fãs com ingressos para os shows estavam previamente marcados: "Para quem desejar obter reembolso dos ingressos já comprados, por favor, entrar em contato diretamente com as respectivas casas".

A assessoria de Linn da Quebrada finalizou o texto pedindo compreensão aos fãs.