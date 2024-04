Cine Belas Artes tem sessão de clássico 'Yellow Submarine' com trilha sonora ao vivo; saiba mais

O cinema REAG Belas Artes, em São Paulo, realizará uma sessão decom trilha sonora tocada ao vivo pela banda Mariachis Marciano, no domingo, 26 de maio, às 17h. A animação psicodélica dos Beatles, lançada em 1968, traz imagens vibrantes e foi sucesso de bilheteria na época. No mesmo dia, acontece uma feira dedicada à banda britânica no espaço do cinema.

A Mariachis Marcianos é formada por ex-membros das bandas Yellow Beatles e Ecos Falsos: Ricardo Sartori (bateria), Renato Konda (baixo), Daniel Akashi (guitarra e voz), Marcos Kiyoto (guiarra) e Vivi Isoda (voz).

Além da trilha sonora original do filme, que traz faixas como Yellow Submarine, All You Need Is Love e Lucy in the Sky with Diamond, serão apresentadas outras canções surpresas dos Beatles.

No longa, conhecemos uma terra dominada pelos malvados Blue Meanies. Os Beatles são recrutados para devolver a alegria e a música para o reino de Pepperland, partindo em uma viagem incrível em um submarino amarelo.

A exibição de Yellow Submarine faz parte do projeto Belas Sonoriza, que resgata clássicos do cinema em sessões especiais com apresentação musical ao vivo. Em maio, o REAG Belas Artes celebra os 20 anos de sua atual gestão e passa a ser oficialmente um centro cultural. Por isso, sua programação será intensificada, com sessões especiais, shows, exposições e feiras aos domingos.

- Onde: Cinema REAG Belas Artes. Rua da Consolação, 2423, Consolação, São Paulo.

- Quando: 26 de maio (domingo), às 17 horas.