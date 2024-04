Bruce Dickinson, do Iron Maiden, participa de combate de esgrima em Curitiba; assista

O cantor Bruce Dickinson, vocalista da banda Iron Maiden, aproveitou sua passagem por Curitiba para participar de um combate de esgrima na cidade. Dickinson fez uma passagem pelo Centro de Esporte e Lazer Afonso Botelho na terça-feira, 23, para conhecer o projeto realizado no local. O artista também é esgrimista.

Registros do duelo de Dickinson foram publicados pelo perfil oficial da prefeitura da capital paraense na terça. Ele enfrentou Alexandre Camargo, atleta da Seleção Brasileira de Esgrima. Assista acima.

Durante a visita à cidade, o cantor também recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba, concedido pela Câmara Municipal. "Sua contribuição para a música é inegável, e, agora, sua conexão com nossa cidade fica ainda mais forte", escreveu o perfil oficial da Câmara em uma postagem feita na terça.

O vocalista do Iron Maiden está no Brasil para a turnê solo The Mandrake Project. Ao todo, ele passará por sete cidades brasileiras. Dickinson se apresenta já nesta quarta, 24, no Live Curitiba, na capital paraense. Veja a lista com as datas dos shows do artista:

- 24/04: Live Curitiba - Curitiba (PR)

-´25/04: Pepsi On Stage - Porto Alegre (RS)

- 27/04: Opera Hall - Brasília (DF)

- 28/04: Arena Hall - Belo Horizonte (MG)

- 30/04: Qualistage - Rio de Janeiro (RJ)

- 02/05: Quinta Linda - Ribeirão Preto (SP)

- 04/05: Vibra - São Paulo (SP)