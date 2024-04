PF prende quatro por troca de etiqueta de bagagens no Aeroporto de Guarulhos para tráfico

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, 24, quatro investigados pela troca de etiquetas de bagagens no Aeroporto de Guarulhos para remessa de mala com drogas ao exterior. Os alvos dos mandados de prisão são funcionários do aeroporto que atuavam na identificação e movimentação de bagagens, a partir do check-in, e uma mulher que teria entregado a mala com a droga a eles.

As diligências fazem parte da Operação Destino Trocado que vasculhou sete endereços de Guarulhos e São Paulo - essas medidas foram cumpridas nos endereços residenciais de outros funcionários suspeitos e ainda de um motorista de aplicativo.

As investigações tiveram início com a apreensão, em fevereiro, no Aeroporto Internacional de Brasília, de uma mala com mais de 21 quilos de cocaína. A droga teria como destino Joanesburgo, na África do Sul.

O grupo sob suspeita adotou a mesma estratégia da organização que acabou provocando a prisão de duas brasileiras na Alemanha, por 38 dias. Elas foram acusadas de tráfico internacional após a polícia alemã encontrar cocaína em suas bagagens. A PF ressaltou que este caso, registrado no ano passado, apontava uma 'vulnerabilidade' nos aeroportos.

Os investigadores conseguiram desmontar aquela organização na Operação Colateral, contra o esquema de tráfico de drogas por meio da troca de etiquetas de bagagens em Guarulhos.

A primeira etapa da ofensiva prendeu seis investigados que prestavam serviço em Cumbica e tinham acesso à área restrita. A segunda fase da operação mirou 18 supostos integrantes do grupo.

A PF investiga se o grupo desbaratado nesta quarta, 24, está ligado à quadrilha alvo da Operação Colateral.