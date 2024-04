Maxwell Alexandre exibe série 'Novo Poder'

A exposiçãotraz um conjunto de mais de 50 obras do artista carioca Maxwell Alexandre, que nasceu e cresceu na Favela da Rocinha, no Rio. A mostra fica em cartaz até setembro no espaço de exposições do quinto andar do Sesc Paulista.

Na exposição em São Paulo, todas as 56 obras foram pintadas a óleo em papel pardo. Em suas criações, Alexandre aborda a interseção entre identidade, poder e passagem para expressar questões sociais e culturais do País. Ele dá ênfase a três signos-base em suas obras principais: as cores preta, branca e parda.

O artista, que tem desenvolvido importante carreira internacional, já conta com obras no acervo de coleções de instituições como a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu de Arte do Rio, o Musée d'Art Contemporain de Lyon e o Museu Guggenheim de Abu Dhabi.

Novo Poder: Passabilidade

Sesc Avenida Paulista.

Av. Paulista, 119.

3ª a 6ª, 10h/21h30; sáb., 10h/19h30; dom. e feriados, 10h/18h30.

Gratuito. Até 29/9.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.