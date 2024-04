Miss de 60 anos que pode representar a Argentina no Miss Universo; conheça

Alejandra Rodríguez, aos 60 anos, conquistou o título da edição 2024 do Miss Universo Buenos Aires no domingo, dia 21. Com essa vitória, a modelo avança para competir pelo título nacional no Miss Argentina - e se sair vitoriosa, terá a oportunidade de representar o país no concurso internacional.

Rodríguez, advogada e jornalista, vive e trabalha na cidade de La Plata, em Buenos Aires. Sua estreia na competição de beleza só ocorreu porque, em 2022, a restrição de idade para as participantes foi removida - anteriormente, as candidatas ao título de Miss Universo precisavam ter entre 18 e 28 anos.

O que chama a atenção do público e da mídia em relação à candidata é sua aparência. Aos 60 anos, Rodríguez aparenta estar longe da idade registrada em sua certidão de nascimento.

De acordo com o que a miss compartilhou em uma entrevista ao programa matutino Arriba Argentinos, do Canal 13, operadora argentina, ela leva uma vida saudável, fazendo escolhas alimentares adequadas e praticando exercícios físicos. "Cuidados normais. Nada muito extraordinário", ela acrescentou.

Ela também admitiu ser adepta dos jejuns intermitentes, prática na qual as pessoas comem apenas em certos horários do dia, e fã de alimentos orgânicos, frutas e verduras.

Segundo a publicação no Instagram de Franzy Lezcano, diretora do concurso, Rodríguez aprecia sair para caminhar, estar em contato com a natureza e viajar. Quanto ao seu gosto musical, ela se inclina pelo tango, música latino-americana e letras profundas e poéticas.

Quando acontece o Miss Universo 2024?

A 73ª edição do concurso de beleza Miss Universo será realizada no México este ano, em uma data ainda não anunciada. Sheynnis Palacios, da Nicarágua, coroará sua sucessora ao final do evento, que será transmitido mundialmente pela plataforma de streaming Roku Channels.

A novidade deste ano é que mulheres de todas as cidades poderão ser elegíveis à coroa.

Até o momento, já foram confirmadas nove candidatas para o concurso: Halima Hoy (Belize), Jia Qi (China), Indira Ampiot (França), Christianna Katsieri (Grécia), Madina Almukhanova (Cazaquistão), Maya Turdalieva (Quirguistão), Nominzul Zandangiin (Mongólia), Franki Russell (Nova Zelândia) e Ileana Márquez (Venezuela).