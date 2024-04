Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morre aos 51 anos

O cantor, compositor e instrumentista Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu na sexta-feira, 26, aos 51 anos. O artista, que foi diagnosticado com câncer inguinal em 2022, teve complicações da doença e não resistiu. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da banda, que compartilhou uma nota de pesar no Instagram oficial.

"Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao 'Molejo'. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", diz o comunicado.

Nascido no Rio de Janeiro, Anderson era filho do produtor musical Ubirajara de Souza, conhecido como "Bira Haway". Ainda jovem, o vocalista já tocava com seu colega Andrezinho, com quem fundou o Molejo no final da década de 1980.

Diagnóstico e tratamento contra o câncer

No dia 13 de outubro de 2022, Anderson revelou que foi diagnosticado com câncer inguinal. Nas redes sociais, o artista explicou que tratava-se de um tumor primário oculto. Ele já havia iniciado o tratamento médico e decidiu, na ocasião, que seguiria na ativa profissional e manteria a agenda de shows com o grupo de pagode.

Em 19 de janeiro de 2023, o cantor esteve no programa Encontro e afirmou ter se curado do câncer inguinal na região da virilha, após tratamento. Durante a entrevista, ele afirmou ter seguido todo o tratamento para eliminar a doença. "Terminei meu tratamento. O bom é que fiz meu tratamento, não faltei dia nenhum. Estava ansioso para começar".

Dois meses depois, em 19 de março, Anderson anunciou que iria retomar o tratamento contra o câncer. Segundo o artista, um inchaço na região dos testículos fez com que ele procurasse um médico. O cantor disse, em entrevista ao podcast Rocinha Cast, que a nova fase seria "mais leve". "Estou me preparando, mas estou 'legal'. [...] Eu vou lutar até o final", afirmou ele, que contou que o tratamento seria feito para evitar que o câncer atingisse outros órgãos.

No dia 11 de setembro do ano passado, o vocalista do Molejo, foi hospitalizado com diagnosticado com embolia pulmonar. "Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes", informou o comunicado emitido pela banda.

Em março deste ano, Anderson foi internado no hospital Unimed-Rio por causa de fortes dores causadas pelo câncer inguinal, e passou por um novo procedimento. "Ele fez o procedimento bloqueio de plexo nervoso hipogástrico na quarta-feira, 13?, informou a equipe do artista. Ele teve alta hospitalar na terça-feira, 19.

Seis dias depois, em 25 de março, o cantor voltou a ser internado, desta vez em estado grave. "A assessoria do grupo Molejo vem informar que infelizmente , devido ao agravo da doença que acomete o cantor Anderson Leonardo, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor", dizia a nota, postada nos stories do Instagram da banda.

Dois dias depois, integrantes da banda foram ao programa Encontro com Patrícia Poeta e compartilharam informações sobre o estado de saúde do artista. "Ele acordou, cantou, falou com as pessoas. Mas depois foi sedado novamente porque ele estava muito agitado, para dar uma acalmada. Mas os médicos falaram que pode ter uma ponta de esperança dele poder voltar", relatou Andrezinho sobre os momentos em que Anderson demonstrou sua determinação e humor, mesmo em face de sua condição.

No dia 8 de abril, vocalista do grupo Molejo, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Unimed-Rio, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Segundo um boletim médico compartilhado nas redes sociais do grupo e assinado pelo diretor do hospital, o vocalista estava com um quadro de insuficiência renal, porém, "acordado e lúcido", além de respirar sem a ajuda de aparelhos.

A última informação pública sobre a condição de saúde do cantor foi em 22 de abril, quando foi divulgado que ele havia sido novamente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed-Rio.

Molejo se consolidou como um dos grandes grupos brasileiros de pagode

Também conhecido como "Molejão", o Molejo se consolidou como um dos grandes grupos brasileiros de pagode. Seu primeiro disco, Grupo Molejo, foi lançado em 1994. O álbum já rendeu "Caçamba", primeiro sucesso do grupo, e o estilo irreverente das composições garantiu hits como "Cilada" e "Dança da Vassoura".

Ao todo, Anderson ficou 35 anos à frente do grupo e participava de vários programas televisivos, sempre com bom-humor. "A nossa marca é a alegria, é a irreverência", disse ele no programa The Noite em 2015. Ele se dizia da "velha guarda" do pagode, aberto para colaborar com novos artistas como Thiaguinho, Ludmilla e Leo Santana.

"Não sei se sou referência ou não. Sei que eu adoro essa rapaziada que está chegando, adoro novidade. Porque a música é isso: todo mundo tem o seu espaço", declarou em uma entrevista no canal Cara a Tapa, em 2022.

Em 2021, o artista foi acusado de estupro pelo cantor e dançarino MC Maylon. Anderson negou as acusações, mas disse ter se envolvido em uma relação consensual com o bailarino. Em setembro de 2023, Anderson perdeu o processo e teve que indenizar Maylon.

Anderson era casado com a administradora Paula Cardoso e deixa quatro filhos: Alissa, Rafael Phelipe, Leozinho Bradock e Alice.

Em novembro de 2016, o grupo Molejo esteve na redação do Estadão, ocasião em que o grupo cantou seus maiores sucessos e falou sobre a carreira em momentos bem descontraídos.