Saga de 'Harry Potter' vai reunir mais de 100 atores, em sete volumes

A saga infantojuvenil Harry Potter, de J.K. Rowling, vai ganhar versão em audiolivro com mais de 100 atores envolvidos na produção. Serão sete livros, distribuídos exclusivamente pela Audible, plataforma da Amazon que chegou ao Brasil no ano passado, em uma parceria com a Pottermore Publishing, editora responsável mundial pela saga.

A princípio, o lançamento deverá ocorrer no final de 2025. A promessa é que as produções de áudio "darão vida a essas histórias icônicas como nunca antes ouvidas". A intenção, segundo os organizadores, é proporcionar uma experiência imersiva por meio de design de som de alta qualidade, trilha sonora, vozes de personagens e captura de sons do mundo real.

O mundo bruxo também vai ganhar uma série, igualmente de sete temporadas, no streaming. Por enquanto, o cálculo é que ela possa estar pronta em meados de 2026, e vai estrear na plataforma Max (antiga HBO Max).

Formato em ascensão na literatura, o audiolivro (ou audiobook) tem expandido sua presença e obtido cada vez mais adeptos. Já há uma versão de audiolivro da saga, narrada em inglês pelos atores Stephen Fry e Jim Dale. Publicada em 1999, essa versão atingiu 1,4 bilhão de horas de reprodução em todo o planeta, desde que entrou no Audible, em 2015. Ela continuará disponível nas plataformas digitais.

Como precedentes, os números dos filmes também são significativos: os oito títulos derivados dos livros de J.K. Rowling faturaram US$ 7,7 bilhões, ou R$ 43 bilhões.