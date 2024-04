Vera Holtz mostra sua capacidade de improviso nos palcos com 'Ficções'

A atriz Vera Holtz volta aos palcos em São Paulo a partir de maio para o monólogo, inspirado no livro best-seller(Ed. L&PM), do israelense Yuval Noah Harari. A peça estreia uma nova temporada no Teatro Faap, em Higienópolis.

Ficções, que aborda a capacidade humana em criar, já esteve no palco do Teatro Faap no início do ano passado. A peça é uma adaptação do livro de Harari escrita por Rodrigo Portella e idealizada por Felipe Heráclito Lima. "Apesar do texto denso, científico, a mensagem era poderosa, ampla, e nos ajuda a refletir sobre os dias atuais", comentou Felipe em entrevista ao Estadão à época da estreia, em 2023.

Sapiens virou "leitura obrigatória" até entre nomes como Bill Gates e Mark Zuckerberg. O livro narra o surgimento do Homo sapiens sob a premissa de que o destaque da espécie em relação a outras esteve diretamente ligado à capacidade de criar narrativas e mitos.

Vera assume diferentes personagens em cenas marcadas por improvisos e por uma forte interação com a plateia. Ela divide o palco com Federico Puppi, autor da trilha sonora. "Os improvisos dele com o violoncelo ajudam a trabalhar com o imaginário da plateia de poder criar e descriar", comentou ela, também em 2023, em entrevista ao Estadão.

Ficções

Teatro Faap. Rua Alagoas, 903

De 10 de maio a 28 de julho.

Ingressos de R$ 21 (meia-entrada, mezanino) a R$ 160 (inteira, plateia)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.