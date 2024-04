Museu do Ipiranga atinge a marca de 1 milhão de visitantes desde reinauguração; veja atrações

Depois de um ano e meio da reinauguração, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, atingiu nos últimos dias a marca de 1 milhão de visitantes. "Com um milhão de visitantes, temos um milhão de histórias que se integram e enriquecem a história do novo museu", disse a instituição.

O local foi reaberto ao público em 7 setembro de 2022, na comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil, após nove anos fechado para o público devido a uma extensa reforma. Neste período, o espaço dobrou de tamanho e as salas de exposição quadruplicaram. Especializado na história da sociedade brasileira, com ênfase na cultura material, o museu tem um acervo de cerca de 30 mil itens, entre pinturas, fotografias e cartazes, além de 25 mil objetos.

No total, a reforma e a ampliação custaram cerca de R$ 211 milhões, no maior valor já captado com a iniciativa privada pela Lei de Incentivo à Cultura. "O novo museu ampliou de forma significativa a sua visitação pública, podendo receber um público acima de 500 mil visitantes por ano. As exposições de longa duração, utilizando os acervos do Museu, foram ampliadas e completamente renovadas", disse a instituição, na ocasião.

Todas as quartas-feiras e no primeiro domingo do mês (o próximo será 5 de maio), a entrada é gratuita, assim como nos feriados do aniversário de São Paulo (25/1) e da Independência (7/9). A distribuição é feita a partir de 10 horas, somente na data e sem agendamento. Alguns públicos possuem gratuidade todos os dias, assim como acesso com pagamento de meia-entrada para grupos específicos.

Dias gratuitos para toda a população:

- O acesso é gratuito às quartas-feiras, no primeiro domingo de cada mês e nos feriados do aniversário de São Paulo (25/1) e da Independência (7/9);

- O ingresso deve ser retirado na bilheteria, na própria data, sem possibilidade de agendamento pelo site;

- Ingressos limitados, com possibilidade de esgotar em pouco tempo.

Gratuidade para grupos específicos todos os dias:

- Crianças com menos de 6 anos;

- Comunidade USP (servidores, professores e alunos);

- Servidores da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica, do Estado de São Paulo, em atividade e seus familiares (cônjuge ou companheira/o, filhos e menores tutelados ou sob guarda), mediante último holerite e documento de identificação;

- Benefício determinado pela resolução SC-39, de 15 de julho de 2010;

- Guias de turismo credenciados;

- Membros ativos do ICOM.

- Os ingressos devem ser retirados na bilheteria, na data da visita. Bilhetes sujeitos à disponibilidade.

Direito a meia-entrada:

- Estudantes e profissionais da rede de ensino público de todo País (professores, coordenadores, diretores, supervisores e equipe técnica), mediante comprovantes;

- Estudantes podem apresentar a carteirinha de anos posteriores a 2020, bilhete estudantil de transporte atualizado ou comprovante de matrícula, além de documento com foto;

- Profissionais podem apresentar holerite, contracheque, carteirinha emitida pelo ministério da educação ou comprovante do portal do professor;

- Estudantes da rede de ensino privado de todo o País, mediante comprovantes citados no item anterior;

- Idosos com mais de 60 anos, mediante documento;

- Pessoas com deficiência - PcD e seu acompanhante, mediante apresentação de laudo médico;

- Jovens de 15 a 29 anos, de baixa renda, cadastrados no programa ID Jovem.

Ingresso pago:

Para visitar o museu, o valor do ingresso é de R$ 30 (inteira), que pode ser comprado online pela plataforma Sympla. Também é possível fazer a compra diretamente na bilheteria, a partir das 9h, com ingressos limitados.

"Caso a data esteja esgotada no link (da Sympla), compre diretamente na bilheteria, na data da visita. Temos cotas de ingressos para compras diretamente no museu em todos os dias de funcionamento. Tal oferta é sujeita a disponibilidade, com possibilidade de esgotar em momentos de alta demanda", orienta o museu.

Confira algumas atrações:

- De longa duração - Uma história do Brasil: para visitar esta exposição é necessário percorrer três espaços diferentes do Museu: Saguão, Escadaria e Salão Nobre. "Esses ambientes foram decorados com esculturas e pinturas que apresentam uma versão da formação do País. As obras representam bandeirantes e personagens do início da colonização portuguesa, além de personagens e eventos ligados à Independência do Brasil", afirma o museu.

- De longa duração - A cidade vista por cima: nesta exposição, o visitante encontrará fotografias aéreas do bairro do Ipiranga, que apresentam a região do entorno do Museu em diferentes momentos de sua história. "Essas imagens foram capturadas a partir de diferentes pontos, como o alto do Edifício-Monumento, aviões e drones."

- Nossas coleções - Coleções de documentos tridimensionais: as coleções de objetos reúnem uma enorme variedade de tipologias de objetos produzidos entre os séculos 16 e 20. "As coleções de numismática, medalhística e filatelia são as mais numerosas. As coleções relacionadas ao espaço doméstico contemplam serviços de jantar, chá e café em porcelana, brinquedos, mobiliário, indumentária civil e militar, objetos de decoração, entre outros.

Para quem não puder visitar o museu pessoalmente, a coleção também está disponível por meio de plataforma online.

SERVIÇO

Museu do Ipiranga

- Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 17h (com última entrada às 16h);

- A bilheteria abre às 9h nos dias pagos e 10h nos dias de gratuidade (quarta-feira, primeiro domingo do mês e dois feriados);

- Endereço: Rua dos Patriotas, 100, no Parque da Independência, no Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo.