Web reage à suposta alfinetada de Eliana a Patricia Abravanel; entenda

Em uma recente troca de comentários no Instagram, usuários da rede interpretaram uma resposta da apresentadora Eliana, que está prestes a deixar o SBT, como uma indireta a Patricia Abravanel. O episódio foi desencadeado após Ariel Jacobowitz, diretor do programa de Eliana, anunciar sua nova posição como diretor do programa matinal

Jacobowitz expressou seu entusiasmo pela nova função, afirmando: "É com muita honra que agora sigo nessa nova missão de fazer das manhãs do SBT um lugar de informação, entretenimento, serviço, emoção e diversão. Temos um longo e desafiador caminho pela frente, e que vai dar certo, com muito trabalho e dedicação! Ao mesmo tempo, continuo encerrando esse ciclo lindo de 13 anos no comando do Programa Eliana até junho. Agradeço demais a todos que estão, que estiveram e que estarão ao meu lado nessa jornada!"

Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, então deixou o comentário mencionando as concorrentes de outras emissoras: "Certeza que com você no comando o 'Chega Mais' vai ser o melhor programa desse segmento do Brasil!!! Namaria e Poeta que lutem!! Boraaaaaa!! Pra cima Sbt!!!"

Não muito tempo depois, Eliana acrescentou sua opinião: "Ari você vai brilhar onde estiver. Sempre respeitando os concorrentes e fazendo tudo com amor e profissionalismo, como sempre fizemos. Os queridos apresentadores do @chegamaissbt vão ter o privilégio de trabalhar com um baita profissional. Vai com tudo!!! Eu estarei sempre na torcida."

Usuários da rede social notaram o tom da mensagem de Eliana e reagiram. Um usuário comentou: "Eliana a educação e postura de milhões!" Enquanto outro seguidor disse: "Eliana agora não precisa mais aturar a chatice da Patrícia, amo a indireta".