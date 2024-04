Governo aumenta de R$ 3 bi para R$ 4,5 bi aporte da União no fundo garantidor do Fies

O governo federal aumentou de R$ 3 bilhões para R$ 4,5 bilhões o montante que a União poderá integralizar cotas do Fundo Garantidor do Fundo de Financiamento Estudantil (FG-Fies). A decisão consta de decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 30. O ato modifica regulamentação de 2018, que previa o valor de R$ 3 bilhões em integralização. De acordo com a legislação, o aporte será efetivado por meio de portaria do ministro de Estado da Fazenda, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras anuais.