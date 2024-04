Livraria Mandarina vai fechar as portas em Pinheiros

A Livraria Mandarina, localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo, anunciou que vai fechar as portas em maio. "Chegou a hora de renovar o contrato do aluguel, e o proposto é muito acima do que uma livraria de rua pode pagar", explicaram as sócias Roberta Paixão e Daniela Amendola em publicação no Instagram da livraria, especializada em títulos de humanidades e literatura.

Em funcionamento até domingo, 5 de maio, a loja ganhará uma versão online para continuar atendendo aos clientes, que está quase pronta e poderá ser acessada neste link.

O próximo passo será analisar a possibilidade de retorno a um espaço físico em algum momento.

"Não é um adeus, é um até logo, por enquanto", disseram as sócias.

Inaugurada em 2019, a Mandarina foi uma das primeiras livrarias de rua que surgiram na cidade no momento em que grandes redes livreiras, como Saraiva e Cultura, entraram em crise.

Localizada num sobrado de 100 m², na Ferreira de Araújo, 373, em Pinheiros, desenvolveu um trabalho focado em livros nas áreas de ciências políticas, sociologia, psicologia e história, entre outras - além de literatura. Ao longo dos cinco anos, a Mandarina realizou eventos diversos e recebeu leitores de diferentes faixas etárias.