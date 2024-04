Corpos de desaparecidos são achados em Ilhabela mais de uma semana depois

A Polícia Civil confirmou ter identificado os corpos dos pescadores Albino Yoshimassa, de 71 anos, e Tairon de Almeida, de 33, desaparecidos desde o último dia 19 em Ilhabela, no litoral norte paulista. Os corpos foram localizados pelo Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros (GBMar) neste sábado, 27.

Os turistas desapareceram após saírem para pescar em um barco de alumínio junto de Tsuyoshi Yamaguti, de 65 anos, que também havia desaparecido na ocasião, mas teve o corpo encontrado um dia após o ocorrido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no dia do desaparecimento, o trio teria saído para pescar por volta das 15 horas. Já durante a noite, por volta das 21h, os homens ainda não haviam voltado para a casa onde estavam hospedados, foi também neste momento que a caseira do local alegou ter ouvido gritos vindos do mar.

Com baixa luminosidade e condições da água, os bombeiros só conseguiram efetivamente desenvolver o trabalho de buscas no dia seguinte ao desaparecimento, quando localizaram pertences das vítimas e um dos corpos. Dois dias depois, o próprio barco foi encontrado por amigos dos desaparecidos e moradores da região.

O veículo apresentava danos em uma das laterais, o que levantou a hipótese de uma colisão contra a costeira. Agora, com a localização e identificação das demais vítimas, o caso segue sob investigação da Delegacia de Ilhabela que irá investigar as circunstâncias do caso.