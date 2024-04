Indicado ao Oscar, 'Segredos de um escândalo' chega ao streaming; veja onde assistir

O filme, do diretor americano Todd Haynes, foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original, com história inspirada em um caso de pedofilia que causou escândalo nos Estados Unidos. Estrelado por Natalie Portman e Julianne Moore (as duas atrizes foram indicadas ao Globo de Ouro pela produção), o filme chegou ao catálogo do Amazon Prime Video na terça-feira, 30.

A trama acompanha a atriz Elizabeth (Portman), que passa a conviver com Gracie (Moore), uma dona de casa do subúrbio americano que vai inspirar sua próxima personagem, para estudá-la. A mulher tem uma estranha relação com o marido, Joe (Charles Melton), 23 anos mais novo do que ela.

Elizabeth passa a seguir todos os trejeitos de Gracie, e acaba ultrapassando os limites do aceitável. Através dessa peculiar dinâmica entre as personagens, o longa de Haynes é daqueles que ri da sociedade e de suas mentiras.