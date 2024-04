Corpo é encontrado dentro do lago do parque do Ibirapuera

Um corpo foi encontrado dentro do lago do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na manhã da terça-feira, 30, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a ocorrência foi atendida por volta das 10h30min, após notificação feita pela Polícia Militar de São Paulo.

Segundo a corporação, equipes foram acionadas para realizar a retirada do corpo de dentro da água.

Ainda não há informações sobre a causa da morte nem a identidade da vítima. O caso segue sob investigação.

Procurada, a Urbia, que administra o parque, disse que o posicionamento deveria ser enviado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Em nota, a SSP informou que policiais militares foram chamados por volta das 9h da manhã e encontraram o cadáver às margens do lago. Ainda de acordo com a SSP, o caso foi registrado como morte suspeita pelo 36º Distrito Policial (Vila Mariana), que está à frente das investigações.