Itaú conclui venda do Espaço Itaú de Cinema para Cinesystem e Adhemar de Oliveira

O Instituto Unibanco de Cinema, que era o responsável pela gestão das salas do Espaço Itaú de Cinema, vendeu as operações de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo para a rede Cinesystem. As salas da Rua Augusta, também na capital paulista, serão administradas pelo empresário Adhemar de Oliveira. O valor da transação não foi informado pelo Itaú.

O banco afirmou, em nota, que mantém compromisso em promover o acesso à educação e à cultura através de iniciativas relacionadas ao audiovisual brasileiro, como o serviço de streaming Itaú Cultural Play, e apoios a realizadores. "Vale destacar, ainda, que o Itaú é um dos maiores

investidores sociais privados do Brasil, não apenas com iniciativas apoiadas diretamente pelo banco, mas também por meio da Fundação Itaú para Educação e Cultura, da qual é mantenedor."

Com a operação, a Cinesystem passa a ter 27 operações dos chamados multiplex, que são cinemas com várias salas de exibição. Além disso, ampliará a presença no eixo Rio-São Paulo, e estreará na capital federal. Há a previsão de manter projetos como o Cine Azul, o Cine Pets e o programa de fidelidade Clube da Pipoca, além de outros projetos.

O Espaço Itaú era uma parceria entre o banco e o empresário do setor de cinema Adhemar Oliveira. O acordo começou em 1993, ano em que a primeira sala foi aberta na rua Augusta, em São Paulo, com patrocínio do extinto Banco Nacional. Com a quebra do Nacional e sua absorção pelo Unibanco, o conglomerado controlado pela família Moreira Salles passou a estampar sua marca nas salas. Com a fusão com o Itaú, em 2008, surgiu o Espaço Itaú.