'Som Brasil' estreia nova temporada com especial de os Paralamas do Sucesso; saiba o horário

A nova temporada de Som Brasil, apresentado por Pedro Bial, estreia com um especial de Os Paralamas do Sucesso, na quarta-feira, 1º de maio. No programa, que vai ao ar naapós a novela Renascer, Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone compartilham histórias da trajetória da banda, muitas delas inéditas.

Os Paralamas, hoje com 40 anos de carreira, surgiram como parte de um movimento que pleiteava a liberdade de expressão no início da década de 1980, anos finais da Ditadura Militar. Na cena musical, as bandas de rock formadas por jovens músicos conquistavam espaço: Barão Vermelho, Kid Abelha e Lobão são alguns dos artistas que tocavam na rádio quando Vianna, Ribeiro e Barone decidiram tentar também. Logo, se tornariam eles próprios referência para os que viriam depois.

Se alguém falasse, lá atrás, que a gente ia ter 40 anos de carreira, acho que eu teria tido a maior crise de riso da história. Ao mesmo tempo, a gente sonhava, claro. Era o que a gente mais queria fazer da vida: tocar para a plateia, gravar um disco.

Um dos temas tratados no programa é o talento de Herbert Vianna para a composição. Ele, inclusive, relembra o namoro com Paula Toller e a música Nada por Mim, escrita pelos dois como uma canção de término.

No Som Brasil, Bial destaca um evento que alçou a banda à popularidade: o show realizado no 'Rock in Rio' de 1985, para um público de cerca de 100 mil pessoas. O apresentador ainda mostra para a banda uma fita k7 com o registro inédito de um show feito em 1984, com uma música nunca gravada por eles - que logo se perguntam o porquê. Para o especial, eles apresentam versões de sucessos como: Lanterna dos Afogados, Alagados e Era Uma Brasileira.