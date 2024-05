Temporais deixam cinco mortos no Rio Grande do Sul; alerta segue até quinta

Cinco pessoas morreram em meio aos fortes temporais que atingem o Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de perigo para tempestades iniciado na segunda-feira, 29, permanece válido pelo menos até o início da noite de quinta-feira, 2.

Enquanto parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste enfrentam onda de calor, no Estado do Sul o risco é de elevado volume de chuva. Ao menos 65 municípios já relataram danos, de acordo com a Defesa Civil do Estado gaúcho.

"Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos", alerta o instituto.

"Ocorreram também vendavais, descargas elétricas, movimentos de massa, queda de granizo, alagamentos em áreas urbanas e transbordamento de córregos, arroios e rios em diversos municípios e, ainda, interrupções de estradas em razão de queda de barreiras e outros danos", disse o órgão estadual.

Mortes

Dois óbitos foram registrados Paverama. Uma das vítimas era um homem de 69 anos que tentava atravessar, de carro, uma área alagada e o veículo teria sido arrastado pela força da correnteza. Havia outro ocupante no veículo, um homem de 65 anos, que estava desaparecido. Buscas seguiam sendo realizadas pelas forças de resposta na região. A Defesa Civil, em relatório preliminar, não confirmou se o segundo óbito é relativo ao que estava desaparecido.

A terceira morte aconteceu em Pântano Grande. Santa Maria e Encantado relataram uma morte em cada cidade, totalizando cinco vítimas em todo o Estado.

No Estado, há 242 pessoas em abrigos públicos e outras 95 desalojadas (que saíram de casa e procuraram abrigo em casas de parentes e amigos). As equipes da Defesa Civil estadual seguem apoiando as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil das cidades afetadas.

Por meio das redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também alertou sobre a situação, inclusive pontuando o cenário até 3 de maio.

Rio Grande do Sul registrou 298 mil raios nesta segunda-feira

Ainda na manhã desta terça-feira, a MetSul Meteorologia emitiu informações sobre a quantidade raios sobre o Rio Grande do Sul: foram 298 mil registros ao longo da segunda-feira.

No Vale do Paranhana, um raio atingiu uma residência no município de Taquara na segunda-feira, deixando o imóvel parcialmente destruído por um incêndio. O casal e os dois filhos que habitavam a moradia não estavam em casa no momento em que se iniciou o fogo com a descarga atmosférica, de acordo com a empresa de meteorologia.

"A instabilidade que assola o Rio Grande do Sul é consequência de ar tropical quente, úmido e muito instável interagindo com uma frente semi-estacionária sobre o Estado, o que favorece a grande quantidade de descargas em muitas cidades gaúchas", afirma a MetSul Meteorologia. O alerta para a incidência de raios permanece até quinta-feira.

Maiores acumulados de chuva registrados nas últimas 24 horas, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden):

Faxinal Do Soturno: 226,2 mm;

Lagoa Bonita Do Sul: 206,2 mm;

Segredo: 204,6 mm;

Nova Palma: 173,8 mm;

Cachoeira Do Sul: 167,8 mm;

Arroio Do Tigre: 158,6 mm;

Candelária: 157,8 mm;

Lajeado: 156,8 mm;

Bom Princípio: 145,4 mm;

Alto Feliz: 134,4 mm;

São Jerônimo: 130,41 mm;

Estrela: 129,2 mm;

Fontoura Xavier: 123,6 mm;

Caxias Do Sul: 122,6 mm;

Sapucaia Do Sul: 122,18 mm;

Teutônia: 120 mm;

Gravataí: 114,4 mm;

Nova Petrópolis: 113,8 mm;

Caçapava Do Sul: 113,8 mm;

Santa Maria: 112,8 mm;

Canoas: 112,8 mm;

São Francisco De Paula: 110,6 mm;

Porto Alegre: 108,92 mm;

Encruzilhada Do Sul: 107,2 mm;

Cruzeiro Do Sul: 103 mm.

Maiores rajadas de vento registradas nas últimas 24 horas, segundo o Inmet:

Soledade: 87 km/h;

Teutônia: 81 km/h;

Torres: 78 km/h;

Santa Vitória Do Palmar - Barra Do Chuí: 74 km/h;

Palmeira Das Missões: 63 km/h;

Cambará Do Sul: 63 km/h;

Canela: 62 km/h;

Canguçu: 62 km/h;

Tramandaí: 62 km/h;

Tupanciretã: 61 km/h;

Santa Maria: 60 km/h;

Bento Gonçalves: 57 km/h;

São Vicente Do Sul: 55 km/h;

Rio Grande: 50 km/h;

Caçapava Do Sul: 50 km/h;

Santiago: 50 km/h.

Veja medidas que devem ser adotadas diante de fortes temporais:

É importante que a população adote medidas preventivas como permanecer em casa, se puder;

Evitar atravessar áreas alagadas ou inundadas;

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Procurar prestar auxílio a pessoas vulneráveis (idosos, pessoas doentes ou com dificuldade de mobilidade);

Se você mora em áreas consideradas de risco, deve procurar a Defesa Civil da sua cidade para saber quais as medidas devem ser adotadas para garantir a sua segurança e de sua família;

Em caso de emergência, ligue para a Brigada Militar (telefone 190), Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).