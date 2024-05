Fabiana Justus celebra aniversário de Roberto Justus e lembra apoio pós diagnóstico de leucemia

O empresário Roberto Justus, que completou 69 anos nesta terça-feira, 30, resolveu comemorar o aniversário ao lado da filha Fabiana Justus. Diagnosticada com leucemia mieloide aguda, Fabiana realiza um tratamento contra a doença e recebeu um transplante de medula óssea em abril.

Em uma postagem feita no Instagram, a influenciadora parabenizou o pai e relembrou o apoio que teve do empresário. "A gente sofre com o diagnóstico, mas os pais sofrem tanto quanto", disse.

Ela lembrou do dia em que Roberto foi visitá-la no pronto-socorro, quando a influenciadora ainda não havia recebido o diagnóstico. "Ele pegou na minha mão e disse: 'Filha, estou sentindo que não é algo bom, mas que você vai curar', com tanta certeza que me deu muita força", escreveu.

Fabiana celebrou o encontro com o pai, dizendo que os dois comemoraram "que as coisas estão indo muito bem". "Parabéns, 'papi'. Muita saúde, que eu e você sabemos que é a única coisa que realmente importa nessa vida", finalizou.

O empresário também realizou uma publicação no Instagram para comemorar o reencontro com a filha. "Meu maior presente nesse dia de meu aniversário foi poder te rever depois de tantos dias. E, principalmente, ver esse lindo sorriso em seu rosto, nessa fase de recuperação e cura", disse.

Roberto descreveu que ele e Fabiana "lutaram e estão vencendo esse imenso desafio que a vida trouxe". "Te amo demais e logo estaremos curtindo juntos os nossos próximos aniversários em uma situação totalmente diferente", afirmou.

Aos 37 anos, Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro, após uma visita ao pronto-socorro devido a dor nas costas e febre. Ela compartilhou nas redes sociais a notícia da doação de medula em 27 de março.

Em abril, ela celebrou o sucesso do transplante. "Hoje eu estou comemorando meu novo aniversário. Minha nova chance na vida. Eu renasci", escreveu. À época, Roberto também vibrou com a notícia: "Muito feliz e emocionado, filha. Te amo".