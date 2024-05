O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, anunciou no início da sessão plenária nesta quinta-feira, 2, que sua equipe está finalizando um ato normativo para liberar verbas do Judiciário para auxiliar as pessoas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

De acordo com o ministro, o dinheiro que será enviado vem de fundos de recolhimento de multas e "outros que têm utilização com algum grau de discricionariedade".