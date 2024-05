Pimenta diz que governo avalia alternativa para quem não puder fazer concurso no domingo no RS

O ministro Paulo Pimenta (Secom) disse nesta sexta-feira, 3, ao programa, da, que o governo federal busca uma alternativa para candidatos do Rio Grande do Sul que não puderem fazer a prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) por causa das enchentes. O teste está marcado para domingo, 5.

"A garantia é que ninguém no Estado do Rio Grande do Sul será prejudicado, ninguém será impedido de participar do concurso. Se não puder fazer a prova no domingo, vamos ter que construir uma outra alternativa", declarou Paulo Pimenta.

Ele também afirmou que é necessário avaliar a segurança jurídica de qualquer mudança no planejamento inicial.

"A possibilidade de adiamento do concurso tem custo de R$ 50 milhões. Temos mais de 2,5 milhões de inscritos em todo o País e, a princípio, a ideia de suspender o concurso só para o Rio Grande do Sul do ponto de vista jurídico é muito questionável. Portanto a hipótese que existiria era a suspensão total do concurso, a não ser que haja alguma decisão judicial nesse sentido", declarou o ministro.

"Ninguém pode deixar de participar do concurso porque está em uma cidade com situação de emergência ou está em uma cidade em que o bloqueio impede o acesso à cidade onde vai ter a prova. No decorrer do dia de hoje vamos ainda tratar do assunto", disse Paulo Pimenta.

"Na medida que nós encontrarmos essa solução que garanta que essas pessoas que porventura estão em cidades de situação de emergência ou cidades que o acesso ao local da prova está bloqueado possam realizar a prova em uma outra data, essa pode ser uma solução", afirmou ele.

Diversos pontos do Rio Grande do Sul estão submersas por causa das chuvas dos últimos dias, que fizeram o nível dos rios subir. Ao menos 31 pessoas morreram e mais de 70 estão desaparecidas.