Há potencial na cooperação com Brasil sobre meio ambiente, diz premiê do Japão

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse nesta sexta-feira, 3, que seu País estudará um fortalecimento na relação com o Mercosul. Kishida também afirmou que o Japão vê potencial na cooperação com o Brasil em temas envolvendo o meio ambiente.

Kishida foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 3. O primeiro-ministro disse que o fortalecimento da ONU é importante em "um momento de difícil situação internacional". Também defendeu que há um grande potencial nas relações bilaterais entre os países.

Na oportunidade, o governo brasileiro e o japonês assinaram uma série de memorandos, entre eles de comércio e de segurança cibernética. Foram também cerca de 36 acordos firmados entre empresas brasileiras e japonesas, como por exemplo parcerias com a comunidade nikkei (termo usado para se referir a descendentes de japoneses em outros países) e na produção e venda de biomateriais, biocombustíveis e energias renováveis entre Suzano e Mitsui.