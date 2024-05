Amostras de carne em Estados afetados nos EUA tem resultado negativo para H5N1

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) informou que testes realizados em amostras de carne moída bovina em Estados com casos de rebanho leiteiro afetado pela gripe aviária tiveram resultado negativo para a doença. O Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do USDA coletou as amostras em 30 pontos de venda e os testes foram realizados pelos Laboratórios Nacionais de Serviços Veterinários, que atestaram que nenhuma partícula de vírus H5N1 foi encontrada.

"Estes resultados reafirmam que a oferta de carne é segura", disse o USDA em nota.

Ainda em nota, o serviço do USDA afirmou que conduz uma pesquisa com amostras de músculo de carne bovina de vacas leiteiras abatidas em instalações inspecionadas, a fim de verificar se há presença de partículas virais.

Além disso, será realizado um estudo com o cozimento de carne moída em diferentes temperaturas, utilizando um substituto do vírus.

O objetivo é determinar se ocorre a redução de presença do vírus.

No mês passado, a chefe do Programa Global de Influenza da Organização Mundial de Saúde (OMS), Wenqing Zhang, informou que o vírus da gripe aviária H5N1 foi detectado em altas concentrações de leite cru de animais infectados nos EUA.

Desde março, foram relatadas ao menos infecções em 29 rebanhos em oito Estados do país. Em abril, o país notificou a OMS sobre um caso da doença em uma pessoa do Texas, que trabalhava com rebanho, disse a organização.

Na última sexta-feira, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) informou que encontrou traços do vírus da gripe aviária em um quinto das amostras testadas de leite pasteurizado do varejo.