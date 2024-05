Show da Madonna terá um banheiro para cada 2.727 pessoas; veja outros números curiosos

Com a estimativa de 1,5 milhões de fãs, o show gratuito de Madonna, que ocorrerá neste sábado, 4, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, tem movimentado a cidade. A cantora encerrará a Celebration Tour com o show do Brasil, e mobilizou um "batalhão" na cidade. Confira alguns números curiosos sobre a vinda da cantora ao País:

1 banheiro para cada 2.727 pessoas

A estrutura do show conta com a instalação de 550 cabines sanitárias ao longo da orla, que, alinhadas com a expectativa de 1,5 milhão de pessoas no show, cada uma delas terá de ser compartilhada por 2,727 pessoas.

100% dos hotéis de Copacabana ocupados

Segundo a HotéisRio, entre os dias 3 e 5 de maio, a ocupação hoteleira já está em 85,25%, mas a previsão é que no sábado do show, a ocupação do bairro chegue a 100%.

Previsão de movimentação de R$ 300 milhões na economia

De acordo com dados da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a vinda da cantora para o Brasil prevê a movimentação econômica de cerca de R$ 300 milhões.

Segurança: 3.200 policiais em patrulhamento

Com cerca de 65 torres de segurança instaladas e 3.200 policiais militares envolvidos, a segurança contará com 64 viaturas distribuídas em 18 pontos de revista com reconhecimento facial e mais 18 pontos de bloqueio. A polícia civil também estará em operação com cerca de 1.500 oficiais.

1.518 garis e 1.500 contêineres de lixo

O show de Madonna mudou até a coleta de lixo da área: com mais de 1.518 garis disponíveis e 1.500 contêineres com capacidade de 240 litros cada, a operação mudará a coleta de lixo domiciliar para domingo. Além disso, depois do show, 38 equipamentos, incluindo 10 tratores, farão a limpeza e o peneiramento da areia da praia de Copacabana após o evento.