'Operação Tatuí' e encontra facas e mercadorias enterradas na praia de Copacabana

A Secretaria de Ordem Pública realizou na madrugada desta sexta-feira (3), em Copacabana, a 'Operação Tatuí', que tem como objetivo encontrar materiais e produtos enterrados e escondidos na areia ou deixados irregularmente na praia. A ação visa também deixar a orla mais limpa e ordenada para o show da Madonna, que será realizado no sábado (4). Foram encontrados 70 cocos, 32 garrafas de água, além de panelas, três facas, uma frigideira e uma grande estrutura metálica. Também foram removidos cerca de quatro toneladas de resíduos.



“A gente vem fazendo frequentemente ações nas areias das praias, especialmente também durante a madrugada, justamente para que a gente possa desobstruir o espaço público, não permitir que as pessoas se utilizem da praia como depósito. Desta forma, realizamos nesta última madruga essa primeira grande operação Tatuí com foco na preparação para o show da Madonna, mas é uma operação que a gente costuma fazer constantemente e a gente costuma prender mercadorias, alimentos acondicionados de forma ilegal, sempre com foco no ordenamento urbano. A gente repete essa operação até o show da Madonna, nessa madrugada que vai vir, e a gente espera que as pessoas também contribuam e não se utilizem das areias da praia como depósito público”, explica o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A operação contou com cerca de 50 agentes e teve apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Comlurb.